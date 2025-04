LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la serie si chiude o si va a gara-4?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Scandicci, match valido per gara-3 di semifinale dei playoff della Serie A1 di volley femminile 2024-2025. La lotta Scudetto è ormai entrata nel vivo e le quattro formazioni rimaste stanno dando grande spettacolo, Milano oggi ha il primo match-point per poter chiudere la serie, mentre la lotta tra Novara e Conegliano è al momento decisamente più entusiasmante.

Dopo le prime due sfida in pochi si sarebbero aspettati un 2-0, Milano sta al momento dimostrando di avere qualcosa in più: Egonu e compagne, dopo aver dominato gara-1 con un secco 3-0, sono riuscite ad imporsi anche in gara-2 al termine di un’autentica maratona (3-2) e questa sera avranno la possibilità di chiudere la serie di fronte al proprio pubblico. Scandicci è invece chiamata ad una rimonta assai complessa, le toscane non potranno infatti permettersi più errori, sarà necessario vincere i tre match rimanenti per agguantare l’accesso in finale.

Egonu ed Antropova stanno dimostrando di essere, senza se e senza ma, due delle giocatrici migliori su scala mondiale, al momento la differenza la sta però facendo la panchina, con una Milano più profonda da questo punto di vista e con un sestetto titolare più solido nel suo complesso. Si tratta del sesto scontro diretto in stagione tra queste due formazioni, nei cinque precedenti Scandicci è uscita vittoriosa in una sola occasione. La vincente di questo duello affronterà in finale una tra Conegliano e Novara, che al momento si trovano in perfetta parità nella serie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Scandicci, match valido per gara-3 di semifinale dei playoff della Serie A1 di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!