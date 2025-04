Paolini-Sabalenka oggi in tv, WTA Stoccarda 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini, accreditata del numero 5 del seeding del tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda, affronterà la numero 1 del torneo e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka: sulla terra battuta indoor della Germania, oggi, domenica 20 aprile, si disputeranno le semifinali del Porsche Tennis Grand Prix.

Il programma sullo Centre Court inizierà alle ore 13.00 e, dopo il match tra la russa Ekaterina Alexandrova e la lettone Jelena Ostapenko, sarà la volta di Jasmine Paolini ed Aryna Sabalenka: sarà il settimo scontro diretto tra le due, con la bielorussa in vantaggio per 4-2.

La sfida tra Jasmine Paolini ed Aryna Sabalenka, del torneo WTA 500 di Stoccarda, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO WTA STOCCARDA 2025

Domenica 20 aprile – Centre Court

Dalle ore 13.00 italiane

Ekaterina Alexandrova (Russia) – Jelena Ostapenko (Lettonia) – Diretta tv su Sky Sport Arena e SuperTennis HD

A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 5) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Arena e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA STOCCARDA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena e SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.