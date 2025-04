LIVE Paolini-Sabalenka, WTA 500 Stoccarda 2025 in DIRETTA: c’è la n.1 tra l’azzurra e la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del ricco e prestigioso WTA 500 di Stoccarda che vede opposte la n.1 d’Italia Jasmine PAOLINI e la n.1 del mondo indiscussa Aryna SABALENKA.

Le due si ritrovano dopo la semifinale di Miami, che fu a senso unico. L’azzurra fece partita nel primo parziale, ma finì con il racimolare appena 4 giochi in totale. Tra la giocatrice toscana e la Porsche della vincitrice del torneo di Stoccarda c’è quindi l’ostacolo più improbo di tutte. In finale però ci sarebbe una tra Alexandrova o Ostapenko: niente di ingiocabile.

Niente da perdere quindi per Paolini, che ha perso 4 dei 5 precedenti disputati. L’unica vittoria risale al cemento di Indian Wells nel 2022, quando entrambe non avevano ancora raggiunto l’apice della carriera, che adesso stanno cavalcando. Nei precedenti di Pechino e delle WTA Finals si lottò, l’azzurra deve partite da quello.

In chiave Ranking la vittoria di ieri con Gauff è fondamentale poiché l’ha riportata a poco più di 200 punti dall’ottavo posto nella race, e a poco più di 150 dalla quinta posizione in classifica. Curiosamente in ottava posizone c’è proprio la scatenata russa Alexandrova, che in questa settimana sta sfoggiando il miglior tennis della carriera. Una vittoria significherebbe 12° posto nella race e quasi aggancio su Keys.

Prima dell'azzurra la prima semifinale, dalle 13, Alexandrova-Ostapenko. Vi aspettiamo!