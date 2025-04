A che ora Paolini-Sabalenka, WTA Stoccarda 2025: programma semifinale, tv, streaming

Domani, domenica 20 aprile, nel giorno della Santa Pasqua Jasmine Paolini scenderà in campo per disputare la seconda semifinale del WTA500 di Stoccarda. Sulla terra rossa tedesca, a livello indoor, l’azzurra (n.6 del mondo) giocherà contro la n.1 del ranking, Aryna Sabalenka, e naturalmente sarà un confronto molto difficile per la toscana che dovrà superarsi per arrivare in finale.

In realtà, Jasmine ha già compiuto uno step in avanti quest’oggi, piegando la n.4 del mondo, Coco Gauff. Un’affermazione col punteggio di 6-4 6-3 in cui la nostra portacolori ha messo in mostra le sue grandi qualità sulla terra, ponendo l’accento sulle criticità della giocatrice americana, molto fallosa sia al servizio che col suo dritto.

Le due tenniste si sono incontrate di recente, ovvero nella semifinale del Masters1000 di Miami, dove Paolini ha dovuto cedere il passo alla sua più potente avversaria. Jas per avere delle chanche dovrà cercare di variare il suo tennis per mandare un po’ in confusione la sua avversaria che sulla terra non si muove altrettanto bene come sul cemento.

La partita tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, valida per le semifinali del WTA500 di Stoccarda, andrà in scena domani e sarà il secondo incontro previsto sul Centrale, il cui programma inizierà alle ore 13.00. La copertura televisiva sarà offerta in chiaro da SuperTennis HD e a pagamento su Sky Sport Arena (204); in streaming in chiaro su supertennis.tv e a pagamento su SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-SABALENKA WTA STOCCARDA 2025

Domenica 20 aprile

CENTRE COURT – Inizio alle 13.00

1. E. Alexandrova vs J. Ostapenko

A seguire

2. A. Sabalenka [1] vs J. Paolini [5]

A seguire

3. G. Dabrowski / E. Routliffe [1] vs E. Alexandrova / S. Zhang

PROGRAMMA PAOLINI-SABALENKA WTA STOCCARDA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport