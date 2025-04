Jasmine Paolini si proietta alla sfida contro Sabalenka: “Spero che sulla terra rossa la storia possa cambiare”

Una prestazione da giocatrice top. Jasmine Paolini ha sconfitto nei quarti di finale del WTA500 di Stoccarda (Germania) la n.4 del ranking, Coco Gauff, per la prima volta in carriera sul punteggio di 6-4 6-3 e ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo sulla terra rossa tedesca a livello indoor.

Un’affermazione di qualità alla “Porsche Arena” dove l’azzurra ha messo in mostra le punte di rendimento che le avevano permesso l’anno scorso di prodursi in risultati straordinari. E così, in un 1 ora e 28 minuti di partita, Jasmine si è tolta questa grande soddisfazione.

“Contro Coco è stata davvero una gran prestazione. Non sono partita bene ma ho cercato di ripetere a me stessa di restare lì: ero sotto 4-2 ma poi piano piano ho iniziato a colpire meglio la palla, a sentirmi a mio agio. Se è cambiato qualcosa nell’ultimo anno? Beh, io credo di essere rimasta la stessa persona però indubbiamente adesso ho più confidenza, più sicurezza: ogni volta che scendo in campo penso ‘ok, posso farcela’, anche se affronto avversarie fortissime e di nome ho sempre la consapevolezza di potermela giocare. Prima le vedevo così irraggiungibili quando le affrontavo. Ora sono molto contenta per come sto giocando: il mio obiettivo è provarci in ogni partita, cercare sempre un modo per vincere“, ha ammesso la toscana a caldo.

E domani ci sarà il confronto, nel giorno di Pasqua, contro la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, contro cui ha già giocato quest’anno e perso nelle semifinali a Miami: “Una volta prendevo 6-1 6-1 con certe giocatrici ma non diciamolo troppo: domani devo affrontare Sabalenka…. Con la superficie diversa spero che possa cambiare tutto rispetto al match che abbiamo giocato a Miami. Cercherò di fare del mio meglio, di metterla in difficoltà ma sarà durissima“, ha concluso l’azzurra.