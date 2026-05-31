Aryna Sabalenka si scalda per la sfida con Naomi Osaka: “Sono pronta a fare tutto quello che…”

Il successo ottenuto contro l’australiana Daria Kasatkina, 6-0 7-5 il punteggio finale del match, ha garantito ad Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, il pass per gli ottavi di finale del singolare femminile del Roland Garros. La numero 1 del mondo ha analizzato la sua prova e si è proiettata al match contro la giapponese Naomi Osaka.

La valutazione del proprio livello di gioco: “Sono molto soddisfatta del mio livello di gioco. Lei è un’avversaria difficile, quindi ancora una volta sono contenta di aver chiuso il match in due set. Credo che questa sia stata una buona settimana di preparazione per la seconda settimana del torneo”.

Sul caldo come costante di questa edizione del Roland Garros: “In campo cerco di mantenermi fresca, mi metto molto ghiaccio sul viso e sulle gambe, cercando di mantenere il corpo a una temperatura più bassa. Così ci si sente meglio nei movimenti. Credo che sia peggio stare seduti sotto questo caldo, quasi a bollire”

Sulla prossima sfida contro Osaka: “Sento che l’ultima partita a Madrid è stata molto equilibrata e di altissimo livello. Lei ha davvero alzato il suo rendimento in quell’incontro. Sono pronta per la battaglia, pronta a scendere in campo e lottare per quella partita e per quella vittoria. Sono pronta a fare tutto ciò che sarà necessario per vincere. È fantastico vederla tornare a un livello così alto. Forse non è ancora al suo massimo, ma è tornata, sta lottando e sta ricostruendo il suo gioco. È bello vederla così. È una grande giocatrice e una splendida persona. Sento che mi piacciono davvero le nostre sfide: sono partite di altissimo livello e mi piace quando qualcuno riesce a portarmi al limite”.