Jasmine Paolini può salire nel ranking WTA. Ma servirà un’impresa con Sabalenka

Jasmine Paolini in grande spolvero a Stoccarda. Nel primo torneo di spessore sulla terra rossa in questo 2025, pur a livello indoor, la toscana ha fatto vedere grandi qualità e per la prima volta in carriera ha battuto l’americana Coco Gauff (n.4 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3, meritandosi l’accesso alle semifinali del WTA500 teutonico.

Una vittoria importante per il morale e anche per la classifica, dal momento che il sesto posto di Jas ne risulta rafforzato, visti i 4930 punti attualmente accumulati. Paolini può però ambire ancora a qualcosa di meglio? La risposa è affermativa, ma servirà una vera e propria impresa.

Se è vero che il torneo ha perso la n.2 del seeding, Iga Swiatek, sconfitta dalla sua “bestia nera” Jelena Ostapenko, la n.1 WTA, Aryna Sabalenka, ha risposto presente e sarà la prossima rivale dell’azzurra. Solo in caso di vittoria contro la bielorussa, Jasmine avrebbe l’opportunità di guadagnare quei punti che le permetterebbero di scavalcare l’americana Madison Keys (n.5 WTA).

Un quinto posto in classifica mondiale che, ovviamente, potrebbe essere impreziosito dal titolo e dal raggiungimento di quota 5235 punti, ottimo viatico in vista di quel che sarà. Vedremo se domani la nostra portacolori saprà sovvertire il pronostico.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 21 APRILE

Ranking lunedì 14 aprile: 4843 punti, 6° posto.

Ranking in semifinale: 4930 punti, 6° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5060 punti, 5° posto (sorpasso su Madison Keys, 4999).

Ranking in caso di vittoria in finale: 5235 punti, 5° posto.