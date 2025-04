Jasmine Paolini sta tornando quella del 2024. E la terra rossa potrebbe avvicinare i valori con Sabalenka

Una Jasmine Paolini convincente e autorevole quella che si sta vedendo a Stoccarda (Germania). La toscana, conclusa in maniera molto positiva il Sunshine Double con la semifinale a Miami, si è un po’ portata dietro quella fiducia e l’ha trasferita sulla terra rossa tedesca.

Sul mattone tritato, il tennis di Jasmine è cresciuto ancor più di livello, avendo più tempo per colpire la palla e far male soprattutto dal lato del dritto. Oggi la vittoria contro la n.4 del mondo, Coco Gauff, si spiega anche per questo, dal momento che lungo la diagonale di dritto Jasmine è stata dominante rispetto all’americana, molto fallosa.

Una superficie che richiede un modo di giocare più completo e non solo la pressione da fondo. Paolini, da questo punto di vista, ha messo in mostra contro Gauff attacchi in controtempo e smorzate che sono state letali. Serviranno a maggior ragione domani contro la n.1 del ranking, Aryna Sabalenka.

La grande potenza della bielorussa potrebbe essere un po’ disinnescata dalla terra e, nello stesso tempo, la maggior velocità negli spostamenti di Paolini potrebbe essere fondamentale. Le due mai si sono confrontate sul cemento e la toscana sarà costretta a variare continuamente il tema tattico, perché limitarsi solo al braccio di ferro sarebbe inutile al cospetto di una rivale di “cilindrata” superiore. Il bilancio è di 4-2 in favore della n.1 WTA, con tre vittorie nelle ultime tre partite disputate.

L’ultima sfida c’è stata sul cemento in Florida e Sabalenka si è imposta 6-2 6-2. Paolini si augura di far giocar male la sua avversaria e di far leva sulla propria maggior propensione al rosso.