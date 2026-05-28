Roland Garros 2026, Sabalenka, Gauff ed Anisimova avanzano ai sedicesimi senza problemi

Il programma del giovedì della prima settimana del torneo femminile del Roland Garros propone i trentaduesimi di finale della parte alta del tabellone. Avanzano ai sedicesimi senza incontrare significative difficoltà la bielorussa Aryna Sabalenka, la detentrice del titolo Coco Gauff e la sua connazionale Amanda Anisimova.

La numero uno del mondo Aryna Sabalenka regola la francese Elsa Jacquemot, numero 67 WTA, 7-5 6-2 in un’ora e trentasei minuti. La detentrice del titolo Coco Gauff, testa di serie numero quattro, liquida l’egiziana Mayar Sherif 6-3 6-2 in un’ora e quarantasei minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero sedici, regola l‘esperta croata Donna Vekic 7-6(1) 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti. La statunitense Iva Jovic, diciassettesima testa di serie, travolge la connazionale Emma Navarro, neo vincitrice del torneo di Strasburgo, 6-0 6-3 in un’ora e diciannove minuti. La statunitense Amanda Anisimova travolge l’austriaca Julia Grabher 6-0 in venti minuti prima che la sua avversaria sia costretta al ritiro.

In chiusura di giornata la canadese Victoria Mboko, nona testa di serie, ribalta la ceca Katerina Siniakova 5-7 6-4 6-2 in due ore e quarantuno minuti. La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 25, piega la statunitense McCartney Kessler 7-6(3) 6-1 in un’ora e trentanove minuti. La polacca Maja Chwalinska, numero 114 WTA, sorprende la belga Elise Mertens, testa di serie numero 23, 6-4 6-0 in un’ora e trentadue minuti. La colombiana Camila Osorio doma la kazaka Yulia Putintsseva 7-5 6-7(6)7-5 al termine di una maratona di tre ore e trentuno minuti.

La statunitense Madison Keys, testa di serie numero diciannove, stende la croata Antonia Ruzic 6-4 6-4 in un’ora e trentasette minuti. La russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 22, regola la giovane connazionale Alina Korneeva 7-6(2) 6-4 in un’ora e trentacinque minuti. La greca Maria Sakkari, numero 49 WTA, rimonta la statunitense Claire Liu 6-7(7) 6-3 6-3 in due ore e quaranta minuti. L’australiana Daria Kasatkina piega la qualificata svizzera Susan Bandecchi 7-5 7-6(11) in un’ora e cinquantotto minuti.

La francese Diane Parry, numero 92 WTA, sorprende la statunitense Ann Li, testa di serie numero trenta, 6-3 6-4 in un’ora e trentasei minuti. L’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 65 WTA, doma l’australiana Kimberly Birrel 6-3 0-6 7-6(5) in due ore e quattordici minuti. L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero 28, ribalta la britannica Katie Boulter 5-7 6-4 6-2 in due ore e sette minuti.