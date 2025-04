CHE SPETTACOLO! Jasmine Paolini liquida in 2 set la n.4 Coco Gauff e accede in semifinale a Stoccarda!

Jasmine Paolini si prende per la prima volta in carriera la semifinale del WTA 500 di Stoccarda. Battuta Coco Gauff per la prima volta in carriera: 6-4 6-3 il punteggio finale che la porta di nuovo di fronte, a un mese da Miami, ad Aryna Sabalenka. E contro la numero 1 del mondo tenterà di diventare la prima italiana in finale in questo torneo, nel quale, da quando si è passati dal veloce alla terra rossa, sono state Flavia Pennetta nel 2009 e Sara Errani nel 2014 le uniche azzurre a raggiungere le migliori quattro. Nella vecchia epoca si conta anche Raffaella Reggi nel 1989.

Il primo game di Gauff è uno shock per Paolini, perché arriva subito il break a zero, una partenza sostanzialmente violentissima da parte dell’americana, che poi anche nel terzo game le prova tutte per raddoppiare quel vantaggio. Jasmine, però, pian piano riesce a entrare nel match e a tenere con tanta tenacia quel turno di battuta, cominciando a competere con il suo tennis. E questo alla fine riesce a dare dei frutti, perché dopo un settimo game non certo tra i più semplici (da 0-30) è lei a prendersi il controbreak, alla terza chance e con personalità. Questo diventa un colpo durissimo per Gauff, che dal 4-4 perde otto dei successivi nove punti, si disunisce completamente e regala alla toscana il set d’apertura.

Il secondo parziale vede una specie di continuazione del primo, perché i giochi consecutivi da Paolini diventano sei. A quel punto in qualche modo c’è un minimo di calo da parte di Jasmine, risale Gauff, che però è tanto aggressiva nei turni di risposta quanto insicura in quelli di battuta, e così a ogni break che recupera, con i denti e anche con molto di più, si ritrova a pagare pesantemente il conto nel gioco successivo. La sequenza va avanti così fino al 4-2, quando Paolini riesce a tenere il servizio con stile e anche con una certa capacità difensiva. E, alla fine, è questo ciò che conta: il 6-3 arriva con tanta gioia, e con esso anche la semifinale.

Per l’azzurra 20 vincenti e 12 errori gratuiti, contro il 19-27 di Gauff che, alle volte, rimane semplicemente spazientita dalla situazione. E non è tutto: dopo quest’ora e 28 minuti di gran tennis Paolini ha anche la chance di rimettere il naso nelle prime 5 del mondo. Certo, dovrebbe battere Sabalenka domani. Ma, nel tennis, si chiude solo all’ultimo punto.