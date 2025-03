Sport invernali oggi in tv: orari 15 marzo, programma, streaming

Oggi sabato 15 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile a Hafjell, mentre le donne stanno già pensando alle finali di Sun Valley. Da non perdere il biathlon con le mass start a Pokljuka e lo sci di fondo con le 20 km a Oslo, dove ci sarà spazio anche per la combinata nordica.

Proseguono i Mondiali di short track e speed skating, mentre in Corea del Sud incominceranno i Mondiali di curling femminile. Lo skicross farà divertire gli appassionati con la gara-2 a Craigleith, lo snowboard proporrà il PSL a Winterberg mentre i Mondiali di bob entreranno nelle loro battute finali a Lake Placid.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 15 marzo), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 15 marzo

06.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quattro partite: Svezia-Norvegia, Lituania-Canada, Giappone-Corea del Sud, Cina-Turchia (diretta streaming su The Curling Channel)

07.05 SHORT TRACK – Mondiali a Pechino, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, canale YouTube di ISU)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Oslo, HS134 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Hafjell, prima manche (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, HS134 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 ATLETICA – Coppa Europa di lanci, prima giornata (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

10.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 femminile a Vikersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 CURLING (Mondiali femminili) – Quattro partite: Italia-Danimarca, USA-Svizzera, Svezia-Turchia, Scozia-Canada (diretta streaming su The Curling Channel)

11.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km in tecnica classica femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Hafjell, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 BOB (Mondiali) – Bob a 4 maschile a Lake Placid, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.35 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Pokljuka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km in tecnica classica maschile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.15; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.15)

14.00 SPEED SKATING – Mondiali ad Hamar, terza giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

15.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Pokljuka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Oslo, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

16.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Oslo, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Craighleith (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Vikersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Schladming (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 18.45; diretta streaming su Olympic Channel, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.45)

18.00 BOB (Mondiali) – Bob a 2 femminile a Lake Placid, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)