Calendario Mondiali speed skating 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 13 al 16 marzo, sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), assisteremo all’edizione 2025 dei Mondiali di speed skating sulle singole distanze. Un programma ricco di prove impegnative da affrontare in cui gli atleti al via dovranno essere abili nel gestire il susseguirsi delle prove e massimizzare la loro prestazione.

L’Italia si presenta con ambizioni a questo appuntamento, reduce da una stagione di Coppa del Mondo in cui è stato realizzato il record di podi (18) e in cui gli azzurri hanno dimostrato una grandissima costanza di rendimento. I protagonisti attesi sono in particolare Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida.

Il veneto, al di là della giornata negativa nell’ultima tappa del massimo circuito a Heerenveen (Paesi Bassi), è uno dei punti di forza della Nazionale, visto il suo essere recordman nei 10000 metri e ottimo interprete dei 5000 metri. Al suo nome va associato anche il team pursuit che spera di confermare il titolo dell’anno, anche se contro gli USA sarà molto difficile.

La romana, nello stesso tempo, è salita decisamente di colpi negli ultimi tre round di Coppa del Mondo, togliendosi la soddisfazione di conquistare ben sei top-3 e tornare a vincere dopo oltre tre anni nei 3000 metri a Milwaukee (USA). La rassegna iridata cade a fagiolo, come anche per Andrea Giovannini, vincitore della Coppa del Mondo della Mass Start.

L’edizione 2025 dei Mondiali di speed skating ad Hamar (Norvegia) andrà in scena dal 13 al 16 marzo e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 3 e su Discovery+. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle giornate di gara.

CALENDARIO MONDIALI SPEED SKATING 2025

Giovedì 13 marzo

18:00 3000m donne

19:11 5000m uomini

20:57 Team Sprint donne

21:14 Team Sprint uomini

Venerdì 14 marzo

19:00 Team Pursuit donne

19:25 Team Pursuit uomini

20:07 500m donne

20:46 500m uomini

Sabato 15 marzo

14:00 1000m donne

14:45 1000m uomini

15:37 5000m donne

16:48 Mass Start uomini

Domenica 16 marzo

12:00 1500m uomini

12:56 1500m donne

13:53 10000m uomini

15:58 Mass Start donne

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport