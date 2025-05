DALL’OLIMPO AL MONDO! Constantini/Mosaner travolgono la Scozia e conquistano l’oro iridato di curling misto!

Invitti. Imbattibili. Invincibili. Padroni del gioco. Dominatori. Gli aggettivi si possono sprecare per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di curling doppio misto: gli azzurri si sono laureati Campioni del Mondo sul ghiaccio di Fredericton (Canada), trionfando da Campioni Olimpici. Un numero di altissima caratura agonistica, degno soltanto dei veri fuoriclasse nel panorama sportivo internazionale.

La coppia tricolore è semplicemente la più forte in questa specialità e ha dettato legge ancora una volta: proprio come tre anni fa ai Giochi di Pechino 2022 ha tramortito l’intera concorrenza vincendo tutte le partite disputate. Undici affermazioni di fila in terra asiatica, undici sigilli consecutivi alle latitudini nordamericane. Nessuno è capace di piegare il talento di Amos Mosaner e Stefania Constantini, nessuno è in grado di frenarli, nessuno riesce a tenere testa ai conquistatori.

Si sono ritrovati dopo tre anni lontano una dall’altra, hanno ricomposto la coppia che aveva fatto sognare alle Olimpiadi dopo trentasei mesi e hanno prontamente fatto centro: con loro due insieme è subito magia e ora si può volare a occhi aperti verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia ha sconfitto la Scozia per 9-4 nella vibrante finale che metteva in palio il titolo iridato: si tratta della prima affermazione del Bel Paese in un Mondiale di curling considerando anche le gare a squadre di genere.

Il fenomeno Bruce Mouat e Jennifer Dodds si sono dovuti inchinare dopo un palpitante braccio di ferro, la stagione invernale (anche se è primavera da più di un mese) si conclude con un altro oro mondiale per la nostra Nazione dopo i sette conquistati nelle altre discipline che saranno protagoniste tra meno di dieci mesi nella rassegna a cinque cerchi.

LA CRONACA DI ITALIA-SCOZIA, FINALE MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

La partita si apre con un botta e risposta da un punto a testa nei primi due end (1-1), ma si capisce che gli azzurri hanno tutte le carte in regola per mettere alle corde il binomio anglosassone e partono subito al contrattacco. La costruzione di gioco di Mosaner è impeccabile, i tiri di Constantini emanano precisione allo stato puro e arriva di forza un break magnifico: un punto nel terzo parziale, mano rubata da due punti nella quarta frazione e poi martello strappato nel quinto end, per un altro punto che vale il 5-1.

Mouat e Dodds cercano di reagire sfruttando il vantaggio del power-play e lo scostamento delle stone dalle posizioni prefissate premia gli scozzesi, che riescono a imbastire un buon castello di gioco e a mettere in difficoltà gli azzurri. La scossa si fa sentire e i tre punti portati a casa dagli anglosassoni riaprono il confronto (5-4), ma gli italiani non si scompongono ed emerge tutta la sagacia tecnica di Mosaner che decide di non adottare il power-play.

L’azzurro preferisce concedere qualcosa agli avversari, con la consapevolezza che avrebbe poi comunque avuto a disposizione l’ultimo tiro nell’ottavo end. I Campioni Olimpici accendono lo special, schiacciano gli avversari stone dopo stone, marcano addirittura quattro punti con un’ultima bocciata monumentale di Stefania Constantini e volano sul 9-4 che chiude i conti con un end di anticipo.