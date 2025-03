Calendario Mondiali short track 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 14 al 16 marzo andranno in scena i Mondiali 2025 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina)si terrà un’edizione della rassegna iridata ricca di interesse e in casa Italia si vorrà comprendere il proprio livello dopo aver incantato nel World Tour, in particolare nella tappa preolimpica di Milano.

Grandi aspettative per i nostri portacolori, nella consapevolezza che il livello sarà molto alto. Occhi puntati su Pietro Sighel e Arianna Fontana, leader del settore maschile e femminile e desiderosi di dare un grande contributo alla causa. Un gruppo coeso in cui anche altri pattinatori hanno fatto parlare di loro per qualità e talento.

Formazione profonda che ben ha saputo esprimersi in staffetta. In particolare, le donne hanno concluso in vetta alla classifica di specialità, con gli stessi punti del Canada, a certificare la bontà del movimento tricolore, motivatissimo in vista di quel che sarà a Milano Cortina 2026.

Dal 14 al 16 marzo andranno in scena i Mondiali 2025 di short track. La trasmissione televisiva della rassegna iridata sarà affidata a RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+ e sul canale Youtube dell’ISU. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2024

Venerdì 14 marzo

Turni di qualificazione (orari da stabilire)

500m uomini

1000m uomini

1500m uomini

500m donne

1000m donne

1500m donne

Quarti di finale

Staffetta mista

Staffetta uomini

Staffetta donne

Sabato 15 marzo

Ripescaggio

500m uomini

1500m uomini

500m donne

1500m donne

Quarti di finale (dalle 07:05 italiane)

500m uomini

Semifinali

500m uomini

1500m uomini

Staffetta uomini

500m donne

1500m donne

Staffetta donne

Finali

500m uomini

1500m uomini

500m donne

1500m donne

Domenica 16 marzo

Ripescaggio

1000m uomini

Finale B (dalle 07:05)

Staffetta uomini

Staffetta donne

Quarti di finale

1000m uomini

1000m donne

Semifinali

1000m uomini

1000m donne

Staffetta mista

Finali

1000m uomini

1000m donne

Staffetta mista

Staffetta uomini

Staffetta donne

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2025: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta testuale: OA Sport