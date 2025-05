VIDEO Stefania Constantini, il tiro da fuoriclasse valso 4 punti e l’oro ai Mondiali di curling. Folle esultanza: “Alééééé”

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di curling doppio misto, sconfiggendo la Scozia per 9-4 in una finale al cardiopalma andata in scena sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la rassegna iridata da imbattuti, proprio come erano riusciti a fare alle Olimpiadi di Pechino 2022: tornati insieme a tre anni di distanza dall’apoteosi a cinque cerchi, gli azzurri sono stati impeccabili e il filotto di successi consecutivi è salito a quota ventidue.

La partita era in grande equilibrio dopo sei end: il binomio tricolore conduceva per 5-4 dopo che Bruce Mouat e Jennifer Dodds avevano messo a segno tre punti con il vantaggio del power-play. I nostri portacolori decidono di non adottare il power-play, costruiscono un fantastico castello di gioco e si arriva al tiro finale con Stefania Constantini su di giri: la veneta inventa una giocata spaziale, piazza una stone da urlo e mette a segno quattro punti da favola.

L’Italia si issa così sul 9-4 alla vigilia dell’ultimo end e la Scozia è costretta ad alzare bandiera bianca. Campioni del Mondo. Parte così una sfrenata esultanza, gli azzurri sprizzano gioia da tutti i pori e urlano un “aléééé” di giubilo e liberazione dopo essersi protagonista di una cavalcata imperiale, portando a casa il primo titolo mondiale per il Bel Paese nell’universo del curling. Di seguito il VIDEO dell’ultimo tiro di Stefania Constantini nella finale contro la Scozia ai Mondiali di curling doppio misto.

VIDEO TIRO STEFANIA CONSTANTINI MONDIALI CURLING