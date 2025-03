Sport in tv oggi (sabato 29 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 29 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui motori con qualifiche e Sprint Race del GP degli USA per la MotoGP, qualifiche e gara-1 del GP del Portogallo per la Superbike. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali, mentre gli amanti del tennis si concentreranno sui tornei di Miami.

Le discipline invernali proporranno i Mondiali di pattinaggio artistico (Guignard/Fabbri andranno a caccia delle medaglie), i Mondiali di sci freestyle con il Big Air (Flora Tabanelli punterà al bersaglio grosso), i Mondiali di snowboardcross (spazio alla gare a coppie, Michela Moioli cercherà gloria dopo il trionfo individuale), la Coppa del Mondo di skicross (Simone Deromedis lotta per la conquista della Sfera di Cristallo).

Da non perdere anche i vari campionati nazionali di basket, volley, pallamano, pallanuoto e l’abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 29 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 29 marzo

02.30 RUGBY A 7 – World Series maschile/femminile a Hong Kong (diretta streaming sul canale di HSBC SVNS)

03.30 GOLF (DP World Tour) – Hero Indian Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

07.30 ATLETICA – World Continental Tour (livello gold) a Melbourne (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

08.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile/femminile a Marrakech, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

08.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Idre Fjaell, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Gara a squadre maschile HS240 a Kranjska Gora (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.35 RUGBY (Super Rugby) – Reds-Force (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Il Cairo, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Budapest, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SUPERBIKE – GP Portogallo, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SNOWBOARD (Mondiali) – Halfpipe femminile in Engadina, finale (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.45 SCI FREESTYLE (Mondiali) – Aerials femminile in Engadina, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SNOWBOARD (Mondiali) – Snowboardcross a squadre in Engadina (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SUPERBIKE – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 SNOWBOARD (Mondiali) – Halfpipe maschile in Engadina, finale (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.40 CICLISMO – Volta a Catalunya, sesta tappa: Berga-Queralt (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.15; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.15)

12.50 CICLISMO – Settimana Coppi & Bartali, quinta tappa: Brisighella-Forlì (diretta streaming sul canale YouTube di CiclismoLive dalle ore 15.00)

13.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Bulls-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

14.15 SCI FREESTYLE (Mondiali) – Aerials maschile in Engadina, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Lazio-Vicenza, Rugby Lyons-Mogliano (non è prevista diretta tv/streaming)

14.40 MOTO3 – GP Americhe, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 SUPERBIKE – GP Portogallo, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Empoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Venezia-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Milan Futuro-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pescara-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Messina-Altamura (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Crotone-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Houston Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAN dalle ore 18.00 alle ore 19.50 e dalle ore 22.05)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quattro partite: Onda Forte-Savona, Ortigia-Catania, Quinto-Posillipo, Telimar-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Firenze-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Sandro Abate (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.25 MOTO2 – GP Americhe, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Hoffenheim-Augsburg, Kiel-Werder Brema, Borussia Moenchengladbach-Lipsia, Wolfsburg-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Super League greca) – OFI Creta-Atromitos (diretta streaming su Como Tv)

16.00 TUFFI – Campionati Italiani, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

16.10 MOTOGP – GP Americhe, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.50 MOTOGP – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-2: Novara-Conegliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Manfredonia-Pesaro (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Foggia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Miami, finale doppio (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Galles-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Ancona-Trieste, Boglisco-Brizz, Lazio-Padova, Rapallo-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A1) – Bozen-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Benevento (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Free dance a Boston (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 19.15)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Super League greca) – Asteras-Aris (diretta streaming su Como Tv)

18.30 CALCIO (Scottish Premiership) – Dundee-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

18.50 MOTO3 – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-PSG (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Estrela-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Ancona-Parma (diretta streaming su DAZN)

19.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Ferencvarosi-Catania (diretta streaming su European Aquatics Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

19.30 SCI FREESTYLE (Mondiali) – Big Air maschile/femminile in Engadina, finali (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

19.45 MOTO2 – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.00 PADEL – Premier Padel a Santiago (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Trapani (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, finale singolare (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Cardiff (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Roma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 MOTOGP – GP Americhe, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Leganes (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CURLING (Mondiali maschili) – Prima giornata: Corea del Sud-Cechia, Giappone-Canada, Svizzera-Norvegia, USA-Italia (diretta streaming The Curling Channel)

22.00 BASKET (NBA) – Orlando Magic-Sacramento Kings (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Free program maschile a Boston (diretta tv su Rai 2 dalle ore 23.55; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Rai Play dalle ore 23.55)