LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica nell’ultima tappa

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla quinta e ultima tappa della 40° edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. La frazione odierna sarà decisiva per l’assegnamento del primato della classifica generale, dove figura Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike). Il britannico è giunto per primo al traguardo nella giornata di ieri e quest’oggi dovrà preservare i 18 secondi che ha di vantaggio sul connazionale Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). Situazione aperta a qualunque scenario, dati i 14 corridori in poco più di 1 minuto.

132.5 i km da percorrere quest’oggi, con partenza da Brisighella (RA) e arrivo a Forlì. I primi 30 km verranno percorsi prevalentemente in pianura, con la prima asperità (Rocca delle Caminate) che si manifesterà pochi km più avanti. Nella prima parte di gara essa verrà percorsa due volte, una al km 45 e una al km 67, dove è classificata come GPM di seconda categoria (7.7 km al 3.9%). Successivamente la discesa di Meldola porterà al circuito di Fratta Terme, dove è presente il GPM di Polenta (3° categoria, 2.3 km all’8.6%). Terminata l’ascesa più tortuosa i ciclisti affronteranno la breve ma insidiosa salita di Via Gualdo e chiuderanno il circuito di Fratta Terme al km 104. Dopodiché si tornerà nei pressi di Rocca delle Caminate, la quale verrà riproposta come terzo GPM di giornata (6.5 km al 4.3%). I 15 km finali saranno principalmente in discesa e porteranno al traguardo di Forlì, dove scopriremo il vincitore della corsa.

Come dicevamo in precedenza, il principale indiziato alla vittoria di tappa è Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike). Il 23enne britannico dovrà difendersi da una cerchia ampia di corridori, nella quale troviamo Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team +0:18), Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG +0:23), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers +0:47) e diversi italiani, come Simone Velasco (XDS Astana Team +0:26) e Davide De Pretto (Team Jayco AlUla +0:28). Menzione doverosa per Diego Ulissi (XDS Astana Team +1:04), veterano campione della corsa nel 2013, che proverà a essere il gregario perfetto di Simone Velasco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa della Settimana Coppi&Bartali, tramite aggiornamenti costanti in tempo reale. Lo start è previsto per le ore 12:50, vi aspettiamo!