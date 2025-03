Snowboardcross a coppie, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia outsider per una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del Mondiale 2025 di Engadina, in Svizzrera. Scatta l’ora dello snowboardcross a coppie! Italia protagonista con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. La prima è la nuova Campionessa del Mondo di snowboardcross. Semaforo verde alle ore 11.00!

Ad affiancare la fresca Campionessa del Mondo ci sarà, con buona probabilità, Lorenzo Sommariva. L’azzurro ha chiuso al quindicesimo posto nella giornata di ieri. L’Italia cercherà di ritagliarsi il proprio spazio sin da dubito, spinta dall’entusiasmo di Michela Moioli e dalla voglia di emergere di Lorenzo Sommariva. Tante coppie da tenere sotto la lente d’ingrandimento: dai francesi Loan Bozzolo e Julia Pereira de Sousa agli austriaci Jakob Dusek e Pia Zerkhold, passando per i canadesi Eliot Grondin e Odine Meryeta.

Michela Moioli cerca il bis! L’azzurra si è laureata Campionessa del Mondo di snowboardcross dopo aver portato a casa il duello tirato e serrato con la britannica Charlotte Bankes. Una vittoria di assoluto prestigio che arricchisce ulteriormente il palmares di Michela Moioli: 3 Coppe del Mondo, 1 Oro Olimpico, 5 medaglie iridate. Numeri che non tengono conto delle prove a squadre. Oggi l’Italia proverà a ritagliarsi un posto da outsider nella sfida a coppie.

