MotoGP su TV8, GP Americhe 2025: programma e orari in chiaro del fine settimana

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 marzo. L’appuntamento rappresenterà la terza tappa del Motomondiale 2025. La Sprint Race si disputerà nella serata europea di sabato 29, mentre il GP vero e proprio avrà luogo allo stesso orario del giorno successivo. Ci saranno, ovviamente, anche le categorie formative (Moto2 e Moto3).

Il Circuit of the Americas è edificato in Texas. Lungo 5.513 metri, è stato completato nel 2012 e ha fatto il suo ingresso in calendario nel 2013. Uno dei suoi tratti caratteristici è rappresentato dal tornantino in salita posto al termine del rettilineo di partenza, seguito dal cosiddetto “Snake”, una sequenza mozzafiato di curve veloci dove si può letteralmente fare la differenza.

Si gira in senso antiorario e conta un totale di 20 pieghe (9 a destra, 11 a sinistra). Nel 2024, Maverick Viñales (Aprilia) vinse sia la Sprint che il Gran Premio in MotoGP. Per quanto riguarda le classi inferiori, affermazioni per Sergio Garcia (Moto2) e David Alonso (Moto3).

MOTOGP – PROGRAMMA GP AMERICHE 2025

VENERDÌ 28 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00-15.35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 15.50-15.30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 16.45-17.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 19.15-19.50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 20.05-20.45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 21.00-22.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 29 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 14.40-15.10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 15.25-15.55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 16.10-16.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 16.50-17.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 17.15-17.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 18.50-19.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 19.15-19.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 19.45-20.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 20.10-20.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 21.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 30 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 16.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 18.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 19.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 21.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AMERICHE 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo delle Americhe. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento texano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio delle Americhe, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 29 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 16.50-17.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 18.50-19.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 19.45-20.00, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 21.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 30 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 20.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 21.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 23.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP