LIVE Novara-Conegliano, A1 volley 2025 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’impresa in gara-2

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, match valido per gara-2 di semifinale dei Playoff della Serie A1 di volley femminile 2024-2025. La lotta per lo Scudetto si infiamma sempre di più e ancora una volta è “tutti contro Conegliano”.

Conegliano sta vivendo una stagione molto simile a quelle dello storico filotto di 76 vittorie consecutive, per la precisione l’ultima sconfitta delle Pantere risale al 17 aprile 2024 (gara-1 di finale Scudettto contro Scandicci). Wolosz e compagne quest’anno hanno vinto Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Regular Season, si sono qualificate alla Final Four di Champions League, mentre nei play-off scudetto hanno superato 2-0 Bergamo nei quarti di finale e in gara-1 di semifinale si sono imposte 3-0 contro Novara.

Stagione sicuramente positiva anche per le Zanzare che pochi giorni fa hanno vinto la Cev Cup. La formazione allenata da coach Bernardi ha concluso la regular season in quarta posizione e ai quarti di finale ha superato Chieri dopo un’autentica battaglia conclusasi 3-2 in gara-3. Conegliano è la storica bestia nera nera di Novara, a tal proposito basta rimarcare come negli ultimi 15 scontri diretti tra queste due formazioni le Pantere si sono imposte in quattordici occasioni. La vincente di questo duello affronterà in finale una tra Milano e Scandicci, con le lombarde al momento avanti 1-0 nella serie.

il match prenderà il via alle ore 17:00!