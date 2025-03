Skicross, Deromedis promosso in Svezia: sfida totale per la Coppa del Mondo. Galli avanza

A Idre Fjaell (Svezia) sono andate in scena le qualificazioni dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il turno preliminare, che ha definito il tabellone a eliminazione diretta per le due gare in programma tra sabato e domenica, è stato anticipato di un giorno a causa delle avverse previsioni meteo di domani nella località scandinava.

Simone Deromedis, reduce dal sesto posto ai Mondiali in Engadina, è in lotta per la conquista della Sfera di Cristallo con il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Reece Howden: l’azzurro accusa un ritardo di 25 punti al teutonico e di 13 dal nordamericano, dunque tutto è apertissimo ma le condizioni fisiche del trentino non sono ancora delle migliori dopo la caduta rimediata due settimane fa a Craigleith.

Il nostro portacolori ha chiuso le qualificazioni al quinto posto con un ritardo di 77 centesimi proprio da Howden, autore del miglior tempo della sessione (1:06.44) con un margine di 33 centesimi su Wilmsmann. A precedere l’azzurro anche gli svizzeri Tobias Baur (quarto a 0.52) e Ryan Regez (quinto a 0.70), mentre alle spalle del nostro portacolori si sono piazzati il francese Terence Tchiknavorian (a 0.79) e lo svedese Erik Mobaerg (a 0.89). Gli altri italiani: Edoardo Zorzi 18mo a 1.41, Yanick Gunsch 38mo a 2.14, Federico Tomasoni 44mo a 2.66, Dominik Zuech 45mo a 2.73, Davide Cazzaniga 47mo a 3.00.

Sul fronte femminile, invece, il duello per la Sfera di Cristallo era tra la svizzera Fanny Smith (916) e la canadese India Sherret (869), ma la nordamericana è assente in questa occasione dunque l’elvetica è ormai prossima alla conquista del trofeo visto che ha 135 punti di vantaggio nei confronti della nostra Jole Galli. La francese Marielle Berger Sabbatel ha firmato il miglior tempo (1:11.07), precedendo di 14 centesimi la tedesca Daniela Maier e di 0.22 proprio Fanny Smith.

L’azzurra, medaglia di bronzo nella gara a coppie miste dei Mondiali, è sesta a 1.34 dalla leader, alle spalle anche della francese Jade Grillet Aubert (quarta a 0.56) e della svedese Linnea Mobaerg (quinta a 1.34). La livignasca, che in stagione è riuscita a vincere due gare nel massimo circuito internazionale itinerante, proverà a chiudere in bellezza la propria annata agonistica.