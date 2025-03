LIVE Superbike, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bulega per continuare a spingere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2025, Bulega punta alla vittoria.

Le seconde prove libere del GP del Portogallo, disputate sul circuito di Portimao, sono state sul segno di Toprak Razgatlioglu in BMW con il tempo di 1.39.995. Il fenomeno turco non ha disputato la prima prova libera a causa di problemi di natura elettrica sulla moto.

Nicolò Bulega su Ducati, dopo la prima piazza nella FP1, si deve fermare in seconda posizione, facendo segnare il tempo di 1.40.294. Il pilota azzurro dimostra tutta la sua competitività anche nel circuito di Portimao nonostante l’alto livello di Toprak. Terza posizione per l’olandese Michael Van der Mark.

Quarta piazza per un grande Andrea Iannone che, in moto alla sua Ducati, migliora il sesto posto della prima libera. Quinta posizione per l’ex campione del mondo Alvaro Bautista, che paga quasi 8 decimi dal compagno di team Bulega.

Sesta posizione per il terzo italiano in griglia, Danilo Petrucci che, con la sua Ducati del Team Barni Spark Racing, buona prestazione per il suo compagno di squadra Yuri Montella che chiude settimo con il crono di 1.40.788. Toparal Razgatlioglu è il favorito numero uno per la vittoria, ma Bulega è pronto alla sfida.

Superbike, GP Portogallo 2025: Inizio della Superpole alle ore 11.55 mentre gara-1 inizierà alle 15.00.