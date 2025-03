Quando gareggia Flora Tabanelli ai Mondiali di freestyle: orario finale big air, programma, streaming

Flora Tabanelli sarà una delle grandi favorite al via della finale di big air valevole per i Campionati Mondiali di freestyle 2025, in corso di svolgimento sulle nevi della Val Engadina (in Svizzera). La fenomenale atleta emiliana vuole chiudere in bellezza una stagione da sogno, che l’ha vista trionfare in questa specialità agli X Games e nella classifica di Coppa del Mondo.

La diciassettenne modenese, vincitrice della classifica generale di Coppa del Mondo nel comparto park&pipe, ha cominciato la rassegna iridata sfiorando il podio nello slopestyle e superando la qualificazione con il terzo miglior punteggio assoluto nel big air. Sabato sera avrà la possibilità di arricchire ulteriormente il suo palmarès, andando a caccia della prima medaglia mondiale della carriera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di big air ai Mondiali di sci freestyle con Flora Tabanelli in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO FLORA TABANELLI NEL BIG AIR DEI MONDIALI

Sabato 29 marzo

Ore 19.30 Mondiali freestyle, finale big air

PROGRAMMA FLORA TABANELLI BIG AIR MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.