LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Simone Deromedis cerca la rimonta in classifica

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima delle due gare di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025: Simone Deromedis e Jole Galli sono ancora in corsa per la vittoria in classifica generale.

Tra gli uomini il tedesco Florian Wilmsmann è in testa con 850 punti, davanti al canadese Reece Howden, al secondo posto con 838, a -12, ed a Simone Deromedis, terzo a quota 825, a -25. Nelle qualificazioni Howden è stato il più veloce, Wilmsmann è arrivato secondo a 0″33 e Deromedis è giunto quinto a 0″77.

Nel settore femminile comanda l’elvetica Fanny Smith con 916 punti, davanti alla canadese India Sherret, assente per infortunio, mentre Jole Galli è terza a quota 781, a -135 dalla svizzera: nelle qualificazioni Smith ha chiuso terza, mentre Galli è giunta sesta, e così le due saranno inserite nello stesso quarto di finale.

La prima delle due gare di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025, prenderà il via alle ore 08.15 con gli ottavi maschili: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 07.45.