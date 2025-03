LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Bagnaia sfida Marquez tra qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race valevoli per il GP degli Stati Uniti, in corso sul circuito di Austin (Texas), terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il weekend texano entra nel vivo, e i centauri della classe regina non vorranno farsi trovare impreparati negli eventi odierni, indicatori per quello che ci potremo aspettare nella giornata di domani.

Il tracciato di Austin è notoriamente uno dei feudi storici di Marc Marquez. In sella alla Ducati ufficiale lo spagnolo sta vivendo una seconda giovinezza, e non può non essere l’avversario da battere anche in questo fine settimana, nel quale vorrà allungare la striscia vincente avviata in questa stagione. Francesco Bagnaia proverà a dar fastidio al compagno di squadra: l’azzurro non ha ancora trovato un feeling eccezionale con la Desmosedici GP-25, e chissà che proprio dall’appuntamento a stelle e strisce non possa svoltare la sua stagione.

Tra i contendenti per le posizioni di vertice, Alex Marquez e Franco Morbidelli appaiono i nomi più validi se escludiamo i due ducatisti sopracitati. Lo spagnolo vanta due secondi posti in quest’inizio di campionato e ha trovato un ottimo setup sulla sua Ducati del Team Gresini. Lo stesso si può dire per il romano, tornato sul podio in Argentina con il team Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Da non sottovalutare Fabio Di Giannantonio ( Enduro VR46 Racing Team) e Pedro Acosta (KTM Red Bull).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race valevoli per il GP degli Stati Uniti, in corso sul circuito di Austin (Texas), terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si comincia con la seconda sessione di prove libere prevista alle 16.10 italiane, a precedere le qualifiche (inizio dalle 16.50). La Sprint Race prenderà il via dalle 21.00. Buon divertimento!