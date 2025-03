LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altro corpo a corpo tra Ayuso e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro di Catalogna 2025. 118.6 km con partenza da Berga ed arrivo a Queralt per la frazione che deciderà la classifica generale. Saranno tre i GPM da affrontare fino all’impegnativo arrivo in salita risolutore non solo per la tappa ma anche per gli uomini più attesi. Lo sloveno Primoz Roglic difende il simbolo del primato dagli attacchi dell’iberico Juan Ayuso.

I protagonisti del Giro di Catalogna dovranno superare Coll de Batallola (11.6 km al 3,2% di pendenza media), Collada de Sant Isidre (5 km all’8,8%) e l’ascesa finale che porta al Monastero di Queralt, salita di 5.9 km che offrirà una pendenza media del 7,5%. Occasione dunque per ribaltare la corsa a tappe iberica, che sembra però principalmente nelle mani di due protagonisti. A causa dei rischi dovuti alle attese forti raffiche di vento è stata cancellata la scalata di Coll de Pradell, Hors Categorie di 15.1 km al 6,7%, con la frazione accorciata dagli iniziali 159 km ai 118.6

Tutto lascia presagire ad un nuovo duello tra Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), divisi da un solo secondo in classifica generale con lo spagnolo al comando. Proveranno a sparigliare le carte gli iberici Enric Mas (Movistar Team) e Mikel Landa (Soudal Quick – Step), con il francese Lenny Martinez (Bahrain – Victourious) pronto ad approfittare di eventuali giornate storte degli avversari. Cercherà il riscatto Lennert Van Eetvelt (Lotto). Il belga si è lasciato sorprendere nella tappa pianeggiante di ieri lasciando per strada oltre 30 secondi, margine che vorrà recuperare in salita.

La sesta tappa del Giro di Catalogna inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!