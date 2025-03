Sport in tv oggi (domenica 23 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 23 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, i motori con F1 e Motocross, gli sport invernali con i Mondiali per lo snowboard ed il curling femminile, e tanto altro ancora.

Alle ore 08.00 italiane scatterà la gara del GP della Cina: il secondo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Shanghai. La Ferrari vuole riscattarsi dopo il negativo fine settimana in Australia ed anche nella gara classica in Oriente vuole dare il meglio di sé.

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel main draw dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding. Il match sarà il secondo in programma sul Butch Buchholz a partire dalle ore 16.00 italiane.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 23 marzo

02.00 Curling femminile, Mondiali: finale 3° posto, Cina-Corea del Sud – The Curling Channel

03.05 Atletica, Mondiali indoor: 3a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Rai Play

08.00 Curling femminile, Mondiali: finale 1° posto, Svizzera-Canada – The Curling Channel, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

08.00 F1, GP Cina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 13.55 TV8, tv8.it

08.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: 50 km mass start tc femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.45 Snowboard, Mondiali Engadina: qualificazioni parallelo a coppie miste – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Basket, Serie A: Trapani-Brescia – DAZN

12.15 Motocross, GP Europa: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

12.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Inter – DAZN

12.35 Atletica, Mondiali indoor: 3a giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, dalle 13.30 Rai 2 HD, Rai Play

12.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: 50 km mass start tc maschile – Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.15 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.15 Motocross, GP Europa: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

13.30 Snowboard, Mondiali Engadina: parallelo a coppie miste – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

15.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Sampdoria – DAZN, DAZN 1

15.10 Motocross, GP Europa: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 2

15.30 Volley, SuperLega: Trento-Cisterna – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

15.40 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo: 15 km mass start maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Inghilterra-Italia – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami (2° match dalle 16.00 Musetti-Auger-Aliassime) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami (4° match dalle 16.00 Errani/Paolini-Bucsa/Kato) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

16.10 Motocross, GP Europa: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 2

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti: super team LH HS130 maschile – discovery+

16.45 Basket, Serie A: Sassari-Cremona – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Busto Arsizio – VBTV, YouTube Lega Volley Femminile

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Pistoia – DAZN

18.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Sun Valley: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Battipaglia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Alpo – flima.tv

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Milano – DAZN, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Milano-Trento – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Scafati-Napoli – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Perugia-Modena – DAZN, VBTV

19.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Vallefoglia – VBTV, YouTube Lega Volley Femminile

19.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Venezia – DAZN

19.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Sun Valley: superG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

20.00 Basket, Serie A: Treviso-Varese – DAZN

20.45 Calcio, Nations League: Germania-Italia – Rai 1 HD, Rai Play

20.45 Calcio, Nations League: Spagna-Paesi Bassi – UEFA TV

20.45 Calcio, Nations League: Francia-Croazia – UEFA TV

20.45 Calcio, Nations League: Portogallo-Danimarca – UEFA TV

21.15 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Brixia – Rai Sport HD, Rai Play

