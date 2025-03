LIVE Biathlon, Mass start Oslo 2025 in DIRETTA: Giacomel si gioca l’ultimo podio della stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start conclusiva della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025 da Oslo-Holmenkollen, quale miglior scenario per dare l’addio a Johannes e Tarjei Boe…

Erano i Mondiali di Oslo del 2016 e c’era proprio la Mass Start conclusiva. Davanti esce all’ultimo poligono Øle Einar Bjørndalen con una manciata di secondi su Martin Fourcade con 3° un giovane Johannes Thingnes. Li infilò tutti nell’ultimo giro, mettendosi al collo la medaglia d’oro, impedendo il Grand Slam di Fourcade e ritagliandosi una delle migliori cartoline della carriera. Dieci anni dopo, abbandona da campione le gare con sci e carabina.

Venendo al campo, la Sfera di Cristallo è stata assegnata a Sturla Holm Laegreid, autore di una stagione di una continuità mostruosa al tiro. C’è però ancora da assegnare il terzo posto nella Generale, che vede in lotta Perrot e Fillon Maillet, distanziati di 39 punti, con Tommaso Giacomel alla porta a -22 dal secondo francese citato. Chiudere in 5^ posizione, sarebbe qualcosa di grosso per l’azzurro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Mass start maschile di Oslo Holmenkollen, che chiude la stagione e le carriere di due leggende del Biathlon come Johannes e Tarjei Boe. Si parte alle 15:40, vi aspettiamo!