LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Preuss vs Jeanmonnot, ultimo atto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Mass Start conclusiva della stagione di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025. Si assegna la sfera di Cristallo femminile a Oslo-Holmenkollen (NOR) negli ultimi 12.5 chilometri della stagione.

Lou Jeanmonnot e Franziska Preuss ci hanno regalato una corsa alla Sfera di Cristallo palpitante, che si deciderà solamente all’ultimo poligono dell’ultima competizione. La francese, giunta in Norvegia con una manciata di punti da recuperare, ha saputo vincere per dispersione l’inseguimento di ieri, dopo aver perso la sprint di appena due decimi proprio dalla diretta rivale. Sono 5 i punti di margine per Jeanmonnot.

L’Italia si presenta all’ultima chance della stagione per ambire al podio con Dorothea Wierer e Samuela Comola. Quest’ultima ha strappato in extremis un posto per la gara odierna dopo il bel nono posto dell’inseguimento di ieri. Vedremo se si potrà chiudere quantomeno con un acuto, dopo che le azzurre hanno abbandonato il sesto pettorale per la prossima stagione.

Verosimilmente, chi giungerà davanti tra le due si metterà in tasca la prima Coppa del Mondo generale. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Mass Start di Oslo-Holmenkollen (NOR) che assegna la Sfera di Cristallo. Si parte alle 13:15, vi aspettiamo!