LIVE Sci alpino, SuperG maschile Sun Valley 2025 in DIRETTA: Franzoni vuole lasciare il segno, Paris per chiudere in bellezza

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile di Sun Valley, tappa finale della Coppa del Mondo 2024/2025. Dopo la cancellazione della discesa di ieri l’attenzione degli appassionati di sci torna sulla California per l’ultimo Super G della stagione. Vedremo se le condizioni climatiche daranno una tregua e permetteranno il regolare svolgimento della gara.

L’Italia potrà contare su tre punte: Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer. Le maggiori speranze sono riposte in Paris che nell’ultimo week-end di gare a Kvitfjell ha trionfato sia in discesa che in Super G dimostrando un’ottima condizione. Franzoni proverà a lasciare il segno cercando la ciliegina sulla torta al termine di una stagione oltremodo positiva.

Il favorito numero 1 non può non essere Marco Odermatt. L’elvetico ha già vinto aritmeticamente la coppa di specialità avendo un vantaggio di 210 punti su Vincent Kriechmayr e 220 su Stefan Rogentin. La formazione svizzera può contare anche su Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Justine Murisier che potranno essere protagonisti nella lotta per la vittoria.

Il SuperG maschile di Sun Valley è previsto per le 12.30 locali, le 19.30 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!