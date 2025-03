LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia una serie di semifinale incerta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Scandicci, match valido per gara-1 di semifinale della Serie A1 di volley femminile 2024-2025. La lotta per lo Scudetto si va sempre più viva e la domanda è sempre e solo una: chi riuscirà ad interrompere l’egemonia di Conegliano?

Milano sta vivendo una seconda parte di stagione eccezionale, Egonu e compagne hanno chiuso al secondo posto la Regular Seaso, hanno superato 2-0 ai quarti di finale Vallefoglia e in Champions League hanno ottenuto la qualificazione alla Final Four dopo aver strapazzato l’Eczacibasi ai quarti di finale. Scandicci ha a sua volta conquistato il pass per l’atto conclusivo del massimo torneo continentale, mentre in Serie A ha ottenuto la terza moneta durante la stagione regolamentare, mentre ai quarti di finale play-off ha avuto la meglio su Busto Arsizio.

I fari saranno puntati sul duello Egonu-Antropova, il rendimento delle due opposte della nostra Nazionale, tra le più forti giocatrici al mondo, sarà probabilmente decisivo per l’esito del match. Sono stati innumerevoli gli scontri diretti tra queste due formazioni nelle ultime stagioni, Milano ha vinto sette delle ultime dieci partite giocate contro Scandicci. Vi ricordiamo che la vincente di questo duello affronterà in finale una tra Novara e Conegliano. Sia Milano che Scandicci vanno a caccia del primo Scudetto della propria storia.

il match prenderà il via alle ore 18:00!