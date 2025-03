Musetti-Auger Alissime, ATP Miami 2025: programma, orario, tv, streaming

Il cammino di Lorenzo Musetti nel main draw dei Miami Open 2025 di tennis proseguirà oggi, domenica 23 marzo: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding.

Il programma sul Butch Buchholz si aprirà alle ore 16.00 italiane e, dopo il match di singolare femminile tra la ceca Karolina Muchova e l’ucraina Elina Svitolina, nel secondo incontro di giornata toccherà a Lorenzo Musetti ed al canadese Felix Auger-Aliassime: nei 6 precedenti il bilancio è di 3 vittorie per parte.

La sfida tra Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime, del torneo ATP Masters 1000 di Miami, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO ATP MIAMI 2025

Domenica 23 marzo – Butch Buchholz

Dalle ore 16.00 italiane

Karolina Muchova (Cechia, 15) – Elina Svitolina (Ucraina, 22)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 15) – Felix Auger-Aliassime (Canada, 18) -Diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MIAMI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.