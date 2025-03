LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: Maria Gismondi può stupire, Johaug per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 chilometri a tecnica classica da Lahti (FIN) che chiude la stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025, il Globo di Cristallo è stato vinto da Jessie Diggins.

Potrebbe essere l’ultima gara della carriera nello Sci di Fondo per una leggenda come Therese Johaug, che prova oggi a vendicare il bronzo ottenuto nella prova dei Mondiali dietro a Frida Karlsson e Heidi Weng. Quest’oggi potrebbe imporsi per la 107esima volta in Coppa del Mondo, la 124^ se contiamo anche Mondiali e Olimpiadi. Numeri che solo Marit Bjørgen ha saputo battere. Oggi le papabili per salire sul podio sono, insieme a Johaug, Ebba Andersson, Kerttu Niskanen, Astrid Oeyre Slind e Katharina Hennig, con Heidi Weng che ha messo fine con anticipo alla stagione.

L’Italia chiude una stagione di rinascita, con ottimi segnali giunti in ambito veloce, con Federica Cassol e Nicole Monsorno, che hanno saputo issarsi fino alle semifinali nelle Sprint. Caterina Ganz ha invece svoltato, ottenendo ottimi risultati quando contava: ai Mondiali. Senza dimenticare Maria Gismondi, che ha chiuso a ridosso delle prime 20 la 50 km dei Mondiali e in top10 la 10km di Oslo dimostrando di essere la miglior atleta che abbiamo in prospettiva.

Insieme alla giovane di Subiaco e alla fiemmese ci sarà anche Martina Di Centa. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della 50 chilometri da Lahti (FIN) che chiude la stagione di Coppa femminile. Via alle 8:30, vi aspettiamo!