LIVE Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: serve un’impresa per cambiare la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Italia, incontro valevole per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2025. Le azzurre debuttano a York contro le fortissime inglesi, campionesse in carica di questa competizione. Le italiane hanno bisogno di un’impresa per provare a fare partita pari e cambiare la storia.

Nelle ultime 2 edizioni del Sei Nazioni l’Italia ha raccolto 8 sconfitte vincendo contro l’Irlanda sia nel 2024 (27-21) che nel 2023 (24-7). Quest’anno per la nazionale italiana inizierà un nuovo corso: sulla panchina azzurra siederà Fabio Roselli che prenderà il posto di Andrea Di Giandomenico. Il coach italiano proverà a fare affidamento ad un mix tra atlete esperte e giovani interessanti che proveranno a dare nuova linfa alla squadra.

Il bilancio dell’Inghilterra in questa competizione è impressionante: le inglesi hanno conquistato il trofeo ininterrottamente dal 2019 e sono in serie aperta da 28 partite. L’ultima sconfitta risale al 10 marzo 2018 quando l’Inghilterra venne sconfitta 18-17 dalla Francia. Allargando il bilancio a tutte le competizioni internazionali la nazionale inglese ha vinto 50 degli ultimi 51 incontri disputati. L’unica sconfitta risale ai Mondiali 2022 quando la Nuova Zelanda si impose per 34-31.

Negli ultimi incontri disputati non c’è mai stata storia con l’Inghilterra che dal 2018 non concede più di 7 punti alle italiane. La partita odierna andrà in scena a York con il fischio d’inizio che sarà alle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Inghilterra con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!