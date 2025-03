LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2025 in programma a Nanchino in Cina. La terza e ultima giornata dei Mondiali di atletica indoor a Nanchino si preannuncia emozionante con almeno tre azzurri in lotta per le medaglie: Mattia Furlani nel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso con tanta voglia di cancellare la brutta giornata di Apeldoorn.

Si riparte con la quinta prova dell’eptathlon, i 60 ostacoli femminili, dove il norvegese Skotheim è il favorito per battere il proprio record europeo. La giornata prosegue con la finale del salto in lungo femminile, in cui non sarà presente la campionessa europea Larissa Iapichino. Gli Stati Uniti, privi della campionessa mondiale indoor Tara Davis-Woodhall, puntano su Monae’ Nichols, argento a Glasgow, per prendere il suo posto. Tra le altre favorite, spicca l’esordio mondiale della sorella della primatista mondiale dei 60 ostacoli, la bahamense Anthaya Charlton, con la miglior misura stagionale di 6,98. In gara anche la svizzera Annik Kälin (argento ad Apeldoorn) e la serba Milica Gardasevic, mentre la giovane nigeriana Ochonogor, classe 2006, è già stata finalista alle Olimpiadi di Parigi.

Alle 3:25, partono le batterie dei 60 ostacoli femminili, una delle gare più intense e tecnicamente avanzate del programma, con la svizzera Ditaji Kambundji, la polacca Pia Skrzyszowska, la giamaicana Ackera Nugent e la statunitense Grace Stark tra le favorite. L’Italia è rappresentata da Giada Carmassi (Esercito) e Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), entrambe in gara a due settimane dalla competizione europea ad Apeldoorn. Alle 4:10, prosegue l’eptathlon con il salto con l’asta, mentre alle 4:35 si disputa la finale del salto in alto femminile, con la sfida attesa tra le primatiste del mondo, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh e l’australiana Nicola Olyslagers-McDermott. In gara anche la serba Angelina Topic e la cipriota Elena Kulichenko, mentre la statunitense Vashti Cunningham non ha avuto un inverno particolarmente brillante. L’Italia è rappresentata da Idea Pieroni (Carabinieri), che farà il suo debutto mondiale in questa disciplina.

La sessione pomeridiana inizia alle 12:35 con le semifinali dei 60 ostacoli femminili, a seguire le finali di getto del peso maschile e salto in lungo maschile. Nel getto del peso, l’Italia sarà rappresentata da Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle), rispettivamente campioni d’Europa a Roma 2024 e Istanbul 2023. Tra gli altri atleti, si presentano il neozelandese Tom Walsh, il polacco Wictor Petersson, il giamaicano Rajindra Campbell e il brasiliano Morais. Nel salto in lungo maschile, l’italiano Mattia Furlani (Fiamme Oro), argento europeo a Roma e con una stagione di grandi risultati, si sfiderà contro il campione olimpico Miltiadis Tentoglou (Grecia) e l’altro giamaicano Wayne Pinnock. Alle 13:02 si conclude l’eptathlon con la gara finale dei 1000 metri, mentre alle 13:15 si disputerà la finale dei 1500 maschili, con il norvegese Jakob Ingebrigtsen in cerca della doppietta sui 1500 e 3000 metri, dopo i successi ad Apeldoorn. Tra gli altri atleti iscritti, ci sono il portoghese Isaac Nader, il britannico Gourley e lo spagnolo Garcia. A seguire, la finale dei 1500 femminili: Gudaf Tsegay, oro nel 2022 e primatista mondiale dei campionati, cercherà di proseguire il dominio etiope. La giovane connazionale Diribe Welteji la affiancherà in gara, con altre atlete di qualità come la britannica Georgia Hunter-Bell, la statunitense Heather MacLean, la keniana Susan Ejore e l’australiana Georgia Griffith.

La giornata prosegue con la finale degli 800 maschili, dove lo statunitense Josh Hoey, con la seconda prestazione di sempre al coperto, si candida a essere uno dei favoriti, con Brandon Miller come possibile avversario principale. Al via anche l’olandese Samuel Chapple, il belga Eliott Crestan, il portoghese Josué Canales e l’ugandese Dradriga. Nella finale degli 800 femminili, la campionessa del mondo uscente Tsige Duguma (Etiopia) dovrà affrontare la sudafricana Prudence Sekgodiso, la polacca Anna Wielgosz e la svizzera Audrey Werro, tra le altre. A seguire, le finali delle due staffette 4×400: nella staffetta maschile, gli Stati Uniti sono tra i favoriti con nomi come Elija Godwin, Matthew Boling, Jevon O’Bryant e Kennedy Lightner, mentre la staffetta femminile vede gli Stati Uniti, la Polonia, l’Australia, la Cina e l’India contendersi tre posti sul podio. Gli Stati Uniti schierano Quanera Hayes, Bailey Lear, Karimah Davis e Maya Singletary.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2025 in programma a Nanchino in Cina, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 3.05 con la sessione notturna, dalle 12.35 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!