LIVE Germania-Italia, Nations League calcio 2025 in DIRETTA: serve una rimonta storica per ribaltarla

Missione miracolo, l’Italia è chiamata a rimontare la sconfitta dell’andata con la Germania nel ritorno dei quarti di finale di Nations League. Un match dalla posta in palio altissima per Spalletti, che spera di mettere a tacere le dure critiche arrivategli addosso dopo la batosta di San Siro.

La nazionale italiana si era portata subito in avanti con Tonali, salvo poi subire la forte rimonta dei teutonici nel secondo tempo che sono andati a rete con Kleindienst e Goretzka. L’Italia ci deve credere, perché può farlo. Non solo per arrivare alle Final Four del torneo, ma soprattutto per finire in un girone di qualificazione ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e USA più leggero. Evitando di scontrarsi con la giovane Norvegia di Haaland.

Per quanto riguarda la formazione niente da fare per Cambiaso. L’Italia continua a perdere giocatori: dopo il bomber Retegui e Calafiori, anche l’esterno sinistro della Juventus è stato costretto ad alzare bandiera bianca senza mettere un minuto contro la Germania. Diversi i sostituti nell’undici titolare rispetto al primo match di San Siro, tra le possibili scelte di Spalletti: troviamo il terzetto difensivo formato da Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni che agirà a protezione di Donnarumma. In mediana, da destra a sinistra, spazio a Politano, Barella, Rovella, Tonali e Udogie. Maldini avanti su Raspadori per giocare a supporto di Kean unica punta.

La Germania di Nagelsmann col 4-2-3-1: Amiri, Musiala e Sané fissi sulla trequarti, mentre in fase offensiva potrebbe essere impiegato dal primo minuto Kleindienst, autore della rete dell’1-1 a pochi minuti dal suo ingresso nel terreno di gioco.

PROBABILE FORMAZIONE:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Kleindienst. Ct: Julian Nagelsmann

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. Ct: Luciano Spalletti.

