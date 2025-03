LIVE Motocross, GP Europa MXGP 2025 in DIRETTA: Guadagnini e Bonacorsi per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pochi sussulti nella gara di qualifica della classe MXGP nel Gran Premio d’Europa. Il terreno del bellissimo tracciato francese ha retto nonostante la pioggia che è caduta per lunghi tratti. Al via della gara il più veloce è stato come sempre Lucas Coenen che è passato in testa fin dal primo giro. Il giovane pilota belga ha dettato i tempi della gara e, nonostante la spinta finale della Tabella Rossa del fenomeno sloveno Tim Gajser, ha passato per primo il finish line al termine del tredicesimo passaggio.

Alle sue spalle Tim Gajser che ha dato la netta percezione di non aver mai spinto seriamente oltre il necessario per chiudere il gap sul pilota ufficiale KTM. Terzo posto per un lontanissimo Ruben Fernendez (circa 22 secondi) e top cinque completata dalla coppia francese di Maxime Renaux e Romain Febvre ancora in ombra dopo il GP di Castilla. Decisamente lontani gli azzurri della classe regina penalizzati probabilmente da una partenza decisamente migliorabile. Alberto Forato, al rientro è già in forma, undicesimo, Mattia Guadagnini alle sue spalle in dodicesima posizione con la Ducati e Andrea Bonacorsi quattordicesimo.

