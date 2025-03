LIVE Sci di fondo, 50 km Lahti 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Graz tornano in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della 50 km tecnica classica di Lahti, gara valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024/2025. Sulle nevi finlandesi si chiude la stagione sulla distanza più lunga. Occasione per alcuni di congedarsi con un sorriso e con il morale alle stelle in vista della stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Dopo aver colto il terzo gradino del podio nella sprint a tecnica libera del venerdì Federico Pellegrino non si sottrae alle fatiche della 50 chilometri. Il faro della squadra azzurra proverà a reggere per poi giocarsi le sue carte in una volta ristretta. Compito non facile al cospetto dei norvegesi e dei padroni di casa. Italia che schiera anche il rientrante Davide Graz, Martino Carollo, Paolo Ventura e Simone Daprà.

L’uomo da battere come di consueto sarà il norvegese Johannes Klaebo, che con i connazionali Simon Krueger, Martin Nyenget ed Andreas Ree proverà ad imporre un ritmo altissimo sin dai primi km. Il finlandese Iivo Niskanen sarà invece la principale speranza dei finnici, con la coppia svedese composta da Edvin Anger e William Poromaa che vorrà inserirsi nella lotta al podio.

La 50 km tecnica classica di Lahti (Finlandia) inizierà alle 12.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!