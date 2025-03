Sport in tv oggi (domenica 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 16 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il ciclismo con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, i motori con F1, Motomondiale e Motocross, gli sport invernali con i Mondiali per lo short track, lo speed skating ed il curling femminile, e tanto altro ancora.

Il primo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Melbourne, ovvero l’Albert Park Circuit, e prevede 58 giri della lunghezza di 5.278 km per un totale di 306.124 km: alle ore 05.00 italiane andrà in scena la gara del GP dell’Australia.

In programma l’ultima giornata dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia): sull’anello di ghiaccio norvegese assisteremo ad un day-4 in cui i nostri portacolori vorranno chiudere in bellezza dopo i due ori conquistati ieri.

Si comincerà con i 1500 metri uomini, dove l’Italia schiererà Daniele Di Stefano. A seguire i 1500 metri donne con Francesca Lollobrigida ed i 10000 metri uomini dove la presenza tricolore prevede al via Davide Ghiotto. Chiusura con la mass start donne con la stessa Lollobrigida ed Alice Marletti.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 16 marzo

01.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Giappone, Danimarca-Lituania, Svizzera-Cina, Norvegia-Scozia – The Curling Channel

05.00 F1, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8, tv8.it

06.00 Curling femminile, Mondiali: Cina-Giappone, Corea del Sud-Norvegia, Canada-Svezia, Lituania-USA – The Curling Channel

07.00 Short track, Mondiali: 3a giornata – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, YouTube ISU Skating

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact LH HS134 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Hafjell: 1a manche slalom maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: qualificazioni PSL a coppie miste – Nessuna copertura tv / streaming

09.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact LH HS134 maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a coppie miste – Rai Play Sport 3, discovery+

10.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: volo HS240 femminile – discovery+

11.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-USA, Scozia-Corea del Sud, Turchia-Svizzera, Danimarca-Svezia – The Curling Channel

11.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo: 10 km tl femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Speed skating, Mondiali singole distanze: 4a giornata – Rai Play Sport 3, discovery+, YouTube ISU Skating

12.05 Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka: staffetta single mixed – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.15 Motocross, GP Castilla la Mancha: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Hafjell: 2a manche slalom maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 7a tappa – 13.00 Rai Play Sport 1, 13.05 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 14.45 Rai 2 HD

12.30 Calcio, Serie A: Venezia-Napoli – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Como – DAZN

12.45 Ciclismo femminile, Trofeo Alfredo Binda – 16.00 Rai 2 HD, Rai Play

13.15 Motocross, GP Castilla la Mancha: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo: 10 km tl maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Milan – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

14.10 Ciclismo, Parigi-Nizza: 8a tappa – 15.25 discovery+, 15.45 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN, 15.55 Rai Play Sport 1

14.30 Pallanuoto, Coppa Italia: finale 3° posto, Pallanuoto Trieste-AN Brescia – Waterpolo Channel

14.40 MotoGP, GP Argentina: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

14.50 Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka: staffetta mista – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Lazio – DAZN, DAZN 2

15.05 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni volo HS240 maschile – discovery+

15.10 Motocross, GP Castilla la Mancha: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 2

15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact 7.5 km maschile – discovery+

15.30 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

16.00 Moto3, GP Argentina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 18.35 TV8 HD, tv8.it

16.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Verona – DAZN, VBTV

16.00 Calcio, Serie A: Roma-Cagliari – DAZN, DAZN 1

16.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Venezia – flima.tv

16.10 Motocross, GP Castilla la Mancha: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 2

16.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact 5 km femminile – discovery+

16.30 Pallanuoto, Coppa Italia: finale 1° posto, Pro Recco-RN Savona – Rai Play Sport 3, 17.25 Rai 2 HD

16.30 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Milano – DAZN, VBTV

16.35 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: volo HS240 maschile – discovery+

16.45 Basket, Serie A: Varese-Reggio Emilia – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

17.00 Volley, SuperLega: Milano-Civitanova – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Conegliano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Cuneo – VBTV, YouTube Lega Volley Femminile

17.15 Moto2, GP Argentina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 19.50 TV8 HD, tv8.it

17.30 Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: Italia-Lettonia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Pallamano TV

17.30 Basket, Serie A: Trento-Pistoia – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Novara – DAZN, VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Schio – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Brixia – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Treviso-Sassari – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 MotoGP, GP Argentina: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 21.35 TV8 HD, tv8.it

19.00 Tennis, WTA Indian Wells: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Basket, Serie A: Scafati-Tortona – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Modena-Perugia – DAZN, VBTV

19.30 Basket, Serie A: Napoli-Virtus Bologna – DAZN

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Cremona – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Inter – DAZN, DAZN 1

22.00 Tennis, ATP Indian Wells: finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

01.00 (di lunedì 17) Curling femminile, Mondiali: Italia-Scozia, Norvegia-Turchia, Giappone-Lituania – The Curling Channel