LIVE Biathlon, Staffetta mista Pokljuka 2025 in DIRETTA: la Francia avrà una rivale? L’Italia vuole innescare Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta Mista di Pokljuka (SLO) che concluderà il programma della penultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025.

La Francia (Richard; Michelon; Perrot e Fillon Maillet) è nettamente favorita in un format che ha visto i transalpini dominare ai Mondiali e pressoché sempre in Coppa del Mondo. Ad aumentare i sospetti sulla vittoria francese ci si sono messi anche i malanni in seno alla squadra norvegese, che farà a meno di Johannes Boe e schiera Kirkeeide; Lien; Dale e Frey. La seconda forza in campo e l’anti-Francia diventa dunque la Svezia di Hejdenberg; Hanna Oeberg; Ponsiluoma e Samuelsson.

L’Italia parte con ambizioni, sicuramente non sarà facile salire sul podio, ma la sensazione è che con una prova di spessore si possano anche avvicinare le prime 5 posizioni. Al via per i nostri colori Hannah Auchentaller; Michela Carrara; Patrick Braunhofer e Tommaso GIACOMEL che avrà grande voglia di rifarsi dopo il 21° posto di ieri nella Mass: bisogna metterlo nelle condizioni di provarci!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Staffetta Mista 4x6km da Pokljuka, ultima prova mista di stagione di Coppa del Mondo. Si parte alle 14:50, vi aspettiamo!