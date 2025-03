A che ora i Mondiali di short track oggi in tv: programma 16 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 16 marzo, si chiudono Mondiali 2025 di short track con la terza giornata. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina), l’Italia va a caccia della prima medaglia, dopo che ieri sono sfumate molte occasioni ed il miglior risultato è stato il quarto posto nella finale dei 1000 metri di Arianna Fontana.

L’occasione per smuovere lo zero sarà subito in apertura di giornata, visto che è in programma la finale della staffetta mista. Il quartetto azzurro (da capire ancora chi verrà schierato) si giocherà una medaglia in un ultimo atto con Olanda, Polonia e Canada.

Successivamente spazio alle gare individuali. I fari sono puntati al femminile sui 500 e 1500 metri, con Arianna Fontana che nella distanza più breve va a caccia sicuramente della medaglia. Attenzione, invece, in quella più lunga ad Elisa Confortola, già sul podio in Coppa del Mondo.

In campo maschile, invece, va in scena solo la gara dei 1000 metri. Pietro Sighel vuole riscattarsi dopo le delusioni della giornata di ieri e proverà a salire sul podio. La concorrenza è elevata, ma il trentino ha tutte le qualità per conquistare una medaglia.

MONDIALI SHORT TRACK OGGI IN TV

Domenica 16 marzo (orari italiani)

07:05 Staffetta mista – Finali

07:43 1500 metri donne- Semifinali

08:01 1000 metri uomini – Quarti di finale

08:18 1500 metri donne- Finali

08:56 1000 metri uomini – Semifinali

09:05 500 metri donne – Quarti di finale

09:20 1000 metri uomini – Finali

09:38 500 metri donne – Semifinali

10:00 500 metri donne – Finali

10:18 Staffetta maschile – Finali

AZZURRI IN GARA

Domenica 16 marzo (orari italiani)

07:05 Staffetta mista – Finali (Italia)

07:43 1500 metri donne- Semifinali (Arianna Fontana, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti)

08:01 1000 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, eventuale Luca Spechenhauser)

08:18 1500 metri donne- Finali (ev. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti)

08:56 1000 metri uomini – Semifinali (ev. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

09:05 500 metri donne – Quarti di finale (Arianna Fontana, Arianna Sighel, Chiara Betti)

09:20 1000 metri uomini – Finali (ev. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser)

09:38 500 metri donne – Semifinali (ev. Arianna Fontana, Arianna Sighel, Chiara Betti)

10:00 500 metri donne – Finali (ev. Arianna Fontana, Arianna Sighel, Chiara Betti)

10:18 Staffetta maschile – Finali

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, canale YouTube di ISU

Diretta testuale: OA Sport