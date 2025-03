LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bergamo-Conegliano, gara-2 dei quarti di finale della serie A1 di volley femminile 2025. Dopo il 3-0 dell’andata la Prosecco Doc Imoco Conegliano proverà a chiudere la pratica contro Bergamo e centrare la qualificazione alle semifinali.

Settimana scorsa le campionesse del mondo hanno vinto l’incontro per 25-18, 25-11, 25-16 in un’ora e diciotto minuti. L’MVP del match è stata la palleggiatrice Seki Nanami, mentre la migliore marcatrice è stata Isabelle Haak con 18 punti seguita da Marina Lubian (11). In settimana le campionesse d’Italia in carica sono state protagoniste nella CEV Champions League battendo il Resovia 3-0 e qualificandosi per le semifinali.

La top scorer di Bergamo nel match d’andata è stata Alessia Bolzonetti che ha trovato 10 punti. Vedremo se in questa settimana Carlo Parisi, allenatore delle lombarde, ha studiato qualcosa per provare ad arginare la corazzata Conegliano con l’obiettivo di strappare un set alle campionesse di tutto.

L’incontro andrà in scena alla Choruslife Arena di Bergamo con il fischio d’inizio previsto per le 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bergamo-Conegliano, gara-2 dei quarti di finale della serie A1, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!