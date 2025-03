Curling femminile, avvio da incubo per l’Italia ai Mondiali: azzurre battute con tre mani ‘rubate’ consecutive

L’Italia ha incominciato con una brutta sconfitta la propria avventura ai Mondiali 2025 di curling femminili, apertisi oggi sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Le azzurre sono state battute dalla Danimarca con il punteggio di 7-6 all’extra-end, al termine di un incontro particolarmente equilibrato e caratterizzato da un finale al cardiopalma in cui la nostra Nazionale è andata totalmente in crisi e ha subito la rimonta da parte delle scatenate avversarie.

In vantaggio per 6-3 al termine del settimo end, Stefania Constantini e compagne hanno perso la mano per due volte consecutive e sono state trascinate al supplementare, dove avevano ancora una volta il vantaggio dell’ultimo tiro. Le azzurre erano però totalmente in apnea e non sono riuscite a chiudere i conti in proprio favore, sbagliando l’ultimo affondo e crollando in maniera rocambolesca quando ormai il peggio sembrava passato.

Si trattava di uno scontro diretto cruciale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che le prime due classificate nel round robin a tredici squadre accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio questa notte (ore 01.00 italiane) per affrontare il Giappone in un altro testa a testa fondamentale per le ambizioni dell’Italia.

CRONACA ITALIA-DANIMARCA

La skip Stefania Constantini, la vice Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Angela Romei hanno incominciato nel migliore modo possibile contro la formazione guidata da Madeleine Dupont, mettendo a segno due punti nel primo end con il vantaggio del martello. La nordiche hanno restituito il favore nella seconda frazione (2-2), poi la nostra Nazionale ha optato per una mano nulla e ha affondato il colpo: due punti nel quarto end sfruttando al meglio l’ultimo tiro confezionato alla perfezione da Constantini dopo un’ottima costruzione e poi hanno rubato la mano, siglando un punto mortifero che è valso il 5-2 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio la partita è proceduta ad altalena: l’Italia ha portato una stone a punto nel sesto e nell’ottavo end, la Danimarca ha emulato il quartetto tricolore nella settima frazione e si è arrivati così sul 6-4 nella fase cruciale dell’incontro. La Campionessa Olimpica di doppio misto e le compagne hanno avuto l’occasione per allungare e ipotecare il successo, ma si sono fatte imbrigliare in una costruzione complessa di gioco e Dupont è riuscita a strappare la mano con un eccellente colpo finale che ha dimezzato lo svantaggio (6-5).

Le azzurre arrancano e ancora una volta si fanno rubare la mano (6-6), venendo trascinate all’extra-end. Hanno ancora una volta il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione, ma Constantini è imprecisa e la stone rossa è più lontana dal centro rispetto a quella gialla per una questione di dolorosissimi millimetri: l’Italia perde la terza mano consecutiva e la Danimarca vince in maniera rocambolesca con una rimonta incredibile.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svezia vs Turchia 8-1

Scozia vs Canada 8-7

Svizzera vs USA 5-4

Danimarca vs Italia 7-6 (extra-end)

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 2 vittorie (2 partite giocate)

2. Danimarca 1 vittoria (1 partita giocata)

2. Cina 1 vittoria (1 partita giocata)

2. Corea del Sud 1 vittoria (1 partita giocata)

2. Scozia 1 vittoria (1 partita giocata)

2. Svizzera 1 vittoria (1 partita giocata)

7. Canada 1 vittoria (2 partite giocate)

8. Italia 0 vittorie (1 partita giocata)

8. Giappone 0 vittorie (1 partita giocata)

8. Lituania 0 vittorie (1 partita giocata)

8. Norvegia 0 vittorie (1 partita giocata)

8. USA 0 vittorie (1 partita giocata)

13. Turchia 0 vittorie (2 partite giocate)