LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: partita da vincere pensando ai playoff

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, incontro valevole per il round robin dei Mondiali di curling femminile 2025. A Uijeongbu (Corea del Sud) entra nel vivo la rassegna iridata: l’Italia torna in campo nella sessione serale della seconda serata in una partita già importante ai fini della qualificazione ai play-off.

La formazione azzurra non ha iniziato nel migliore dei modi il Mondiale. Nella giornata inaugurale l’Italia ha perso per 7-6 contro la Danimarca all’extra-end subendo tre mani ‘rubate’ consecutive gettando alle ortiche un ottimo vantaggio. Il team italiano, composto da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto (alternate), sono chiamate a cambiare marcia per riavvicinare la zona play-off, obiettivo minimo di questo Mondiale.

Gli Stati Uniti d’America hanno iniziato i Mondiali con una sconfitta per 5-4 contro la Svizzera. Le statunitensi hanno giocato una partita alla pari contro la corazzata elvetica, sognando una rimonta finale e dimostrando il proprio livello. La formazione americana è composta da Taylor Anderson-Heide, Tara Peterson, Cory Thiesse, Tabitha Peterson (skip) e Vicky Persinger (alternate).

L'incontro tra Italia e Stati Uniti d'America è in programma per le 19.00 di Uijeongbu, le 11.00 italiane.