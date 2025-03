LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione esplosiva con tante salite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Parigi-Nizza 2025, corsa a tappe transalpina tipica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Ultimo atto della “Corsa verso il Sole” che si preannuncia scoppiettante: tutto è ancora in ballo nel discorso maglia gialla, e sarà lotta tra i big di classifica per vedere chi sarà il leader della graduatoria alla fine della giornata odierna.

Percorso tutt’altro che banale quello che i corridori affronteranno quest’oggi. Distanza non esagerata quella che la carovana dovrà completare nell’anello tracciato nei dintorni di Nizza per un totale di 119.9 km, chilometraggio in cui sono posti ben tre tranelli. Nell’ordine avremo infatti il Col de la Porte (7 km al 6.9%), la Côte de Peille (6.7km al 6.7% e il Col des Quatre Chemins (3.6km al 8.8%), ascesa nella quale gli uomini di classifica si daranno battaglia. L’arrivo è semplice, ma la presenza di queste asperità metterà sicuramente fuorigioco i velocisti.

Al termine della frazione di ieri, la leadership della corsa è in mano a Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): lo statunitense ha mantenuto la maglia gialla, perdendo però 3″ nei confronti di Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe), staccato di 37″ dal nordamericano. Terzo Thymen Arensman (INEOS-Grenadiers) a 1’20” da Jorgenson, staccati di oltre due minuti invece Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), un non brillante Joao Almeida (UAE Emirates – XRG) e Magnus Sheffield (INEOS-Grenadiers).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Parigi-Nizza 2025, il cui via è programmato per le 14.10. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!