LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vuole lasciare il segno

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Nella giornata di ieri si è conclusa la lotta per il primato della classifica generale, conquistato dallo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) che ha trionfato per distacco sulla salita di Ussita.

Quest’oggi ci sarà la consueta passerella a chiudere l’edizione, con 147 km da percorrere prevalentemente in pianura. I corridori partiranno dalla località di Porto Potenza Picena e affronteranno la breve e facile salita di Ripatransone (8.4 km a 4.7%) al km 57, successivamente percorreranno una discesa che li porterà prima a Grottammare e poi al percorso finale di San Benedetto del Tronto, il quale andrà ripetuto 5 volte. Al terzo passaggio della linea del traguardo assisteremo a uno sprint intermedio, dove verranno assegnati punti in chiave maglia verde.

Se il destino relativo alla maglia azzurra è stato scritto, ciò non vale ancora per la maglia ciclamino: nella suddetta classifica figura in prima posizione l’inglese Thomas Pidcock (Q36 Pro Cycling Team) con 28 punti, mentre due lunghezze più indietro troviamo Jonathan Milan (Lidl – Trek). L’azzurro dovrà provare a difendere il titolo del 2024, e perciò dovrà conquistare a tutti i costi lo sprint intermedio.

