Sport invernali oggi in tv: orari 16 marzo, programma, streaming

Oggi, domenica 16 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per lo short track, lo speed skating ed il curling femminile, e di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo snowboard, il salto con gli sci, la combinata nordica e lo sci di fondo.

In programma l’ultima giornata dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia): sull’anello di ghiaccio norvegese assisteremo ad un day-4 in cui i nostri portacolori vorranno chiudere in bellezza dopo i due ori conquistati ieri.

Si comincerà con i 1500 metri uomini, dove l’Italia schiererà Daniele Di Stefano. A seguire i 1500 metri donne con Francesca Lollobrigida ed i 10000 metri uomini dove la presenza tricolore prevede al via Davide Ghiotto. Chiusura con la mass start donne con la stessa Lollobrigida ed Alice Marletti.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 16 marzo

01.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Giappone, Danimarca-Lituania, Svizzera-Cina, Norvegia-Scozia – The Curling Channel

06.00 Curling femminile, Mondiali: Cina-Giappone, Corea del Sud-Norvegia, Canada-Svezia, Lituania-USA – The Curling Channel

07.00 Short track, Mondiali: 3a giornata – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, YouTube ISU Skating

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact LH HS134 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Hafjell: 1a manche slalom maschile – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: qualificazioni PSL a coppie miste – Nessuna copertura tv / streaming

09.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact LH HS134 maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a coppie miste – Rai Play Sport 3, discovery+

10.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: volo HS240 femminile – discovery+

11.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-USA, Scozia-Corea del Sud, Turchia-Svizzera, Danimarca-Svezia – The Curling Channel

11.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo: 10 km tl femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Speed skating, Mondiali singole distanze: 4a giornata – Rai Play Sport 3, discovery+, YouTube ISU Skating

12.05 Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka: staffetta single mixed – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Hafjell: 2a manche slalom maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

13.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo: 10 km tl maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.50 Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka: staffetta mista – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.05 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: qualificazioni volo HS240 maschile – discovery+

15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact 7.5 km maschile – discovery+

16.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: Individual Compact 5 km femminile – discovery+

16.35 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: volo HS240 maschile – discovery+

01.00 lunedì 17 Curling femminile, Mondiali: Italia-Scozia, Norvegia-Turchia, Giappone-Lituania – The Curling Channel