A che ora i Mondiali di speed skating oggi in tv: programma 16 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 16 marzo, andrà in scena l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), si prospetta un day-4 particolarmente interessante e in cui la Nazionale italiana proverà a lasciare il segno nelle specialità che comporranno lo schedule iridato.

Si è reduci da un terzo giorno strepitoso per il Bel Paese, con la conquista di due medaglie d’oro: Francesca Lollobrigida nei 5000 metri e Andrea Giovannini nella Mass Start. Si vorrà rimpinguare il medagliere, citando anche l’argento nel team pursuit maschile. Le carte da medaglia saranno nei 10000 metri maschile e nella Mass Start femminile.

Davide Ghiotto, detentore del titolo e primatista mondiale della distanza, vorrà far valere la propria superiorità. Lollogrida, sulle ali dell’entusiasmo, ci proverà nella gara con partenza di gruppo, non sottovalutando comunque i 1500 metri, distanza nella quale l’azzurra ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo a Milwaukee (USA).

L’ultima giornata dei Mondiali 2025 di speed skating sulle singole distanza e ad Hamar (Norvegia) sarà trasmessa in streaming su RaiPlay Sport 3 e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4.

MONDIALI SPEED SKATING OGGI IN TV

Domenica 16 marzo

12:00 1500m uomini

12:56 1500m donne

13:53 10000m uomini

15:58 Mass Start donne

ITALIANI IN GARA

Domenica 16 marzo

12:00 1500m uomini – Daniele Di Stefano

12:56 1500m donne – Francesca Lollobrigida

13:53 10000m uomini – Davide Ghiotto

15:58 Mass Start donne – Francesca Lollobrigida, Alice Marletti

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport