LIVE Motocross, GP Castiglia MXGP 2025 in DIRETTA: Guadagnini può stupire

MXGP GP Castiglia 2025

Nella gara di qualifica di MXGP del Gran Premio di Castiglia, lo sloveno Tim Gajser ha messo finalmente il primo timbro del 2025. Alla partenza, si sono posizionate in testa al gruppo i piloti delle Yamaha di Maxime Renaux e Isak Gifting. Dopo pochi istanti, la battaglia per la testa della gara di qualifica si è trasformata in un duro confronto tra il francese Renaux e lo sloveno Gajser. Lo scontro si è risolto a favore del pilota della Honda Team HRC. Da notare anche la rimonta del pilota Lucas Coenen che è riuscito a tornare sotto lo sloveno in poche curve.

Però, nel tentativo di sorpasso in un tratto on discesa, il giovane pilota ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori pista. Permettendo, quindi, a Tim Gajser di raggiungere la vittoria. A seguire, la seconda posizione va a Maxime Renaux con un ritardo di dieci secondi e terzo il buon Pauls Jonass. Nelle prime dieci posizioni troviamo anche i piloti della Fantic, Brian Bogers e Glenn Coldenhoff, che hanno sorpassato un confuso Lucas Coenen negli ultimi minuti di gara. Il primo tra gli italiani è Mattia Guadagnini, pilota ufficiale Ducati che si è piazzato solo undicesimo. Mentre al tredicesimo posto troviamo l’altro italiano Andrea Bonacorsi, rallentato da una brutta partenza. Disperso invece il pilota svizzero Seewer con l’altra Ducati.

Gara 1 alle ore 13.15 mentre gara 2 sarà alle 16.10.