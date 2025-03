LIVE Trofeo Binda 2025 in DIRETTA: attesa per Balsamo e Longo Borghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2025, appuntamento che proietta il ciclismo femminile verso le classiche di primavera. Guardando la startlist la corsa lombarda sembra già una classica. Presenti le migliori scalatrici del panorama internazionale, che proveranno a staccare di ruota la campionessa in caria Elisa Balsamo.

La sprinter della Lidl – Trek dovrà resistere durante le sei tornate del circuito di Cittiglio, raggiunto dopo un tratto in linea con partenza da Luino. Si affronteranno lo strappo di Casale (800 metri con pendenza media del 7%), e la salita di Orino (2.6 km al 4,9%). Scollinamento previsto a poco più di 10 km dall’arrivo, che tenderà leggermente all’insù dopo una rapida e tecnica discesa. Punto interrogativo il maltempo che sta imperversando nel nord Italia in questi ultimi giorni. La pioggia potrebbe rendere ancor più dura la corsa che misurerà 152.7 km.

Oltre alla già citata Balsamo, che ha vinto la gara in due occasioni, la Lidl – Trek potrà contare sulla neozelandese Niamh Fisher-Black qualora la corsa si riveli più selettiva. Proveranno a staccare le sprinter le olandesi Demi Vollering (FDJ – Suez) ed Anna van der Breggen (SD Worx – Protime). Non si sottrarrà dalla lotta Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), che ha smaltito i problemi di salute dell’ultima settimana. Debutto stagionale infine su strada per Marianne Vos, capitana della Visma Lease a Bike al pari della francese Pauline Ferrand-Prèvot.

Il Trofeo Binda 2025 inizierà alle 12.54.